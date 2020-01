VW Immobilien feiert Eröffnung der Splace Business Apartments

Mit mehreren symbolischen Scherenschnitten eröffneten am heutigen Donnerstag Vertreter von Volkswagen, Volkswagen Immobilien, Verwaltung und Politik sowie Mieter das neue Splace Gebäude im Wellekamp, das seit letztem Monat in Betrieb gegangen ist. Nach intensiver Planungs- und Bauphase freut sich VWI-Geschäftsführer Meno Requardt über den erfolgreichen Start dieses für VWI neuen Wohnangebotes: „Temporäres Wohnen ist nicht nur ein Trend, sondern entwickelt sich immer mehr zu einem festen Produkt, vor allem in wirtschaftlich dynamischen und erfolgreichen Standorten wie hier in Wolfsburg. Mit Splace wollen wir eine breite Zielgruppe ansprechen, wie mobile Manager, Projektmitarbeiter oder Fachkräfte, die ein Zuhause auf Zeit benötigen. Mit unseren Services wollen wir den Mietern möglichst viel vom Alltag abnehmen, damit sich diese voll auf ihre Arbeit hier am Standort konzentrieren können. Die aktuelle Nachfrage für diese Wohnform zeigt uns, dass wir hier die richtige Entscheidung getroffen haben.“

