Volkswagen Group Components nimmt in Barsinghausen eine Halle mit rund 21.000 m², die Panattoni kürzlich fertiggestellt hat, jetzt in Betrieb. Das Unternehmen wird an dem Standort künftig Achssysteme für den vollelektrischen ID. Buzz fertigen, der im nahegelegenen Werk in Hannover-Stöcken gefertigt wird. …

Fotos: Panattoni



[…]