VR-Leasing verkauft Hallenkomplex in Bobzin an FN Gruppe

Die VR-Leasing AG hat einen umfangreichen Hallenkomplex mit einer Grundstücksgröße von 35.790 m² in Bobzin bei Wittstock an die FN Capital Holding Unternehmensgruppe veräußert. Der aus mehreren Hallenbereichen zusammengesetzte Komplex bietet eine Gesamtmietfläche von über 11.100 m².

