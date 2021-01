Vorzeige-Marketing-Konzepte gesucht

Kloster, Brauhaus und Stadel werden zur Markenimmobilie, ein Youtube-Kanal für Makler-Neueinsteiger und kollaborierende Roboter bei der Wohnungsbesichtigung – diese Ideen landeten im vergangenen Jahr auf den ersten Plätzen beim Immobilien-Marketing-Award. Jetzt geht die neue Bewerbungsphase los!

.

Für die Ausschreibung des renommierten Awards 2021 ist jetzt der Startschuss gefallen. Einsendeschluss für Konzepte ist der 1. Juli. Bewerben können sich Makler, Bauträger, Verwalter und Dienstleister wie etwa Werbeagenturen.



„Es geht voran“, so die Einschätzung von Prof. Dr. Stephan Kippes mit Blick auf die Bedeutung des Immobilien-Marketings für die Branche. „Früher führte Marketing in der Immobilienbranche oft ein Schattendasein. Kleine Unternehmen verzichten oft ganz auf Marketingaktivitäten und große Unternehmen mit nur einem Marketing- oder Öffentlichkeitsmitarbeiter sind keine Seltenheit. Und doch ist Marketing für die ganze Branche überlebenswichtig“, betont Kippes. Der Branchenexperte hat an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen (Steige) die einzige Professur für Immobilienmarketing an einer deutschen Hochschule inne und organisiert den Immobilien-Marketing-Award. Vergeben wird der Award in den Rubriken „Wohnen“, „Gewerbe“, „Online“ und „Low Budget“. Die Ausschreibung, die für Teilnehmer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum offensteht, geht in diesem Jahr in die 18. Runde.