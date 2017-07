Das Wuppertaler Familienunternehmen, die Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, eröffnet ein neues Schulungscenter in Langenfeld und bezieht hierfür 365 m² in der Elisabeth-Selbert-Straße 1-5. Die Immobilie befindet sich im zentral gelegenen Gewerbegebiet Fuhrkamp-Ost, unweit des Landschaftsparks Fuhrkamp. Savills war sowohl auf Eigentümer- als auch auf Mieterseite beratend tätig.

