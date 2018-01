Expansion: Buchhändler setzen auf „Buch mit Genuss“

Kein Einzelhandelssegment – Elektronik einmal bewusst ausgenommen – war und ist so anfällig für E-Commerce wie der Buchhandel. Geschätzte 2,8 Prozent haben die stationären Bücherplätze im letzten Jahr verloren. Wenn Hartmut Falter, Chef der Mayerschen Buchhandlung, nun ankündigt, die Anzahl seiner Filialen in den nächsten fünf Jahren von 53 auf 100 aufzustocken zu wollen, mag das verwundern. Ebenso wie die „schwarze Null“, die das Unternehmen aus Aachen schreibt, der Expansionsfokus, der auf Mittelzentren und Stadtteillagen scharf gestellt ist und der Umstand, dass die Mayersche bevorzugt übernimmt statt selbst neue Dependancen zu initiieren.

In der Essener Fußgängerzone hat die Mayersche soeben im Baedeker-Haus neu eröffnet, kleiner als am bisherigen Standort im Boecker-Haus. Dafür mit Café und viel Ambiente. „Einen Verweilfleck schaffen,“ nennt Hartmut Falter das. Dergestalt werden auch die anstehenden Übernahmen umgerüstet: Köln Buch in Köln-Deutz im Februar, die Johann Schumandl Buchhandlung am Kölner Chlodwigplatz im Frühjahr, bis Jahresende weitere fünf. Im Übernahme-Raster bleiben grundsätzlich nur Kandidaten hängen, die Marktführer vor Ort sind und mit einem Umsatz von minimal 500.000 Euro aufwarten können.



Die Mayersche steht in enger Kooperation mit dem Tübinger Buchhandelsfilialisten Osiander – die beiden arbeiten gerade an einem gemeinsamen „IT-Nervensystem“ – der einen ähnlichen Expansionskurs fährt. Erst im Herbst hatten die Tübinger vier Standorte von Herwig übernommen (Göppingen und Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd). Anfang Januar folgten fünf Dependancen des Buchhändlers Hübscher. Auch Osiander will weiter expandieren und sieht in dem Konzept „Buch mit Genuss“ langfristig eine solide Erfolgsbasis.