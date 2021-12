Vorstandsmitglieder von Vonovia werden ihre Bezugsrechte ausüben

Die Mitglieder des Vorstands der Vonovia SE haben gestern mitgeteilt, ihre Bezugsrechte im Zuge der am 21. November 2021 angekündigten Kapitalerhöhung vollständig ausüben zu wollen. Sie unterstreichen damit ihr Vertrauen in die nachhaltige Unternehmensstrategie des Unternehmens, die mit der Übernahme der Deutsche Wohnen SE nochmals an Relevanz auf dem europäischen Immobilienmarkt gewinnt.

Vonovia hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre von Vonovia durchzuführen. Die erwarteten Erlöse in Höhe von ca. 8 Mrd. Euro werden zur teilweisen Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus dem Konsortialkreditvertrag für den Erwerb der Deutsche Wohnen SE verwendet.



Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft durch ein mittelbares Bezugsrecht in einem Verhältnis von 20:7 (d. h. 20 bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von 7 neuen Aktien) und zu einem Bezugspreis von 40,00 € angeboten werden. Dieses Bezugsrecht gilt auch für alle aktienhaltenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vonovia, inklusive des Vorstands.



Nach Prüfung und Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Zeichnungsfrist wie angekündigt am 24. November 2021 begonnen und endet am 7. Dezember 2021 (einschließlich). Unmittelbar nach Ablauf der Zeichnungsfrist werden die nicht gezeichneten Aktien im Markt verkauft oder im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis platziert, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.