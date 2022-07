Vorstand von F!F wächst

Der Verein Frauen !n Führung wird künftig von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geleitet. Bei der digitalen Mitgliederversammlung des Vereins heute wurde Martin Czaja (47) neu in den Vorstand gewählt, die amtierende Vorsitzende Anne Tischer (44) sowie stellvertretende Vorsitzende Inge Lang (46) wurden für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Martin Czaja ist Gesellschafter und Geschäftsführer des Investmentmanagers Inbright Investment GmbH mit Sitz in Berlin und seit 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Er war 17 Jahre bei der Beos AG tätig, die letzten sechs Jahre als Mitglied des Vorstands und Vorstandssprecher. Neben seinen beruflichen Aktivitäten ist er Lehrbeauftragter mit Schwerpunkt Projektentwicklung und Portfoliomanagement an der Technischen Universität Berlin und an der Bergischen Universität Wuppertal im Rahmen der interdisziplinären Studiengänge Real Estate Management und Real Estate Management and Construction Project Management.



„Ein Blick in die Messehallen der Expo Real in München oder der MIPIM in Cannes zeigt das Problem unserer Branche: Männerdominanz und mangelnde Vielfalt. In den Seminaren und Vorlesungen immobilienwirtschaftlicher Studiengänge sehe ich hingegen ein Gleichgewicht kluger, engagierter Studentinnen und Studenten. Dass die weibliche Hälfte des Talents in der Branche viel zu oft durch das Auswahlraster für Vorstands- und Geschäftsführungsposten fällt, können sich die deutschen Immobilienunternehmen nicht länger leisten. Es ist an der Zeit, das vielerorts vorherrschende Status-Quo-Denken der Immobilienmänner herauszufordern und für Veränderungen einzutreten. Im Vorstand von F!F möchte ich konkret dazu beitragen, dass gemischte Führungsteams Normalität werden und die Branche Diversität als Chance und Wettbewerbsvorteil begreift", so Czaja.



Drei Jahre nach der Gründung von Frauen !n Führung im Juni 2019 wird die Initiative mit Blick nach vorn den Fokus auf Zielvereinbarungen und Fristen zur Erhöhung der Anteile von Frauen in Führungspositionen in der Immobilienbranche legen. Darüber hinaus will F!F verstärkt Männer in den Wandel zu divers besetzten Führungsebenen einbinden und ihr Engagement sichtbar machen. Ein weiteres Ziel ist es, die Perspektiven und Positionen von Frauen in der öffentlichen Diskussion über zentrale Aufgaben der Immobilienwirtschaft wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu stärken.



Anne Tischer ist die Initiatorin und Vorsitzende von F!F. Neben ihrem Engagement bei F!F ist sie Gründerin und Geschäftsführerin von Karma she said GmbH mit Sitz in München, einer Kommunikationsberatung, die auf Diversität, Inklusion und werteorientiertes Management fokussiert. Anne Tischer war von 2007 bis 2019 in verschiedenen Immobiliendienstleistungsunternehmen, darunter Argoneo Real Estate, Bilfinger Real Estate und Apleona, als Pressesprecherin und Marketingverantwortliche tätig sowie in der Öffentlichkeitsarbeit der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Stiftung Lesen. Sie engagiert sich als Speakerin, Moderatorin und Beraterin für eine menschlichere und inklusive Arbeitswelt sowie als Jurymitglied im Young-Talent-Netzwerk MAT des Fördervereins der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V.



Inge Lang ist seit über 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Die studierte Diplom-Geografin und Real Estate Investment Advisor (ebs) leitet aktuell als Head of Digital Research bei der Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH die strategische Entwicklung der digitalen Datenplattform www.iz-research.com. Zu ihren früheren beruflichen Stationen zählen die Commerz Real, CA Immo und Fay Development, wo sie u.a. unternehmensweite Digitalisierungsstrategien und -projekte umsetzte und in den Bereichen Research und Marktanalyse sowie Marketing verantwortlich tätig war.



Inge Lang ist zudem zertifizierte Digital Business Innovatorin, Scrum Master (PSMI,II) und Product Owner (PSO). Seit 2013 berät sie zudem als freiberufliche Beraterin Unternehmen aus dem Immobilienumfeld und Kommunen zu Themen wie Innovation, Digitalisierung sowie sozial nachhaltigen Quartieren und Projektentwicklungen. Als Coach mit systemischem Schwerpunkt unterstützt sie bei der Konzeption, Begleitung und Moderation partizipativer und weiterer Dialog- und Innovationsformate.



