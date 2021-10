Vorstand Bernd Schade kehrt Bauwert den Rücken

Dr. Bernd Schade

Dr. Bernd Schade, seit 2018 im Vorstand von Bauwert, wird den Projektentwickler noch zum Ende diesen Monats verlassen. Wie Bauwert mitteilt, scheide Schade „auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen“ aus dem Unternehmen.

.

Der Bauingenieur setzte wichtige Impulse für die Unternehmensentwicklung. Hierzu zählt u.a. auch die Entwicklung und Realisierung des 140.000 m² großen Bürocampus Square 1 in Berlin- Adlershof, der sich bereits im Bau befindet. Als ersten Ankermieter präsentierte der Projektentwickler Ende letzten Jahres die Berliner Sparkasse [wir berichteten].



Ein weiterer personeller Verlust für den Projektentwickler in diesem Jahr. Im Sommer ging bereits Henning Hausmann, ein Urgestein im Unternehmen und zuständig für den Bereich Investment, in den vorzeitigen Ruhestand [wir berichteten].