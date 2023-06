Vorbildliche Siedlungen gesucht

Es wird spannend: Welche Siedlung wird ihr Bundesland beim 28. Bundeswettbewerb des Verbands Wohneigentum (VWE) vertreten? Die Vorauswahl auf Länderebene hat jetzt begonnen. Das Motto des bundesweiten Wettbewerbs, für den Bundesbauministerin Klara Geywitz die Schirmherrschaft übernommen hat: „Wohneigentum – für Generationen handeln. Resiliente Siedlungen – sozial und ökologisch“.

.

Der Bundeswettbewerb 2024 bewertet, wie nachhaltig im Sinne von generationentauglich, ökologisch und gemeinschaftlich die Wohneigentümerinnen und -eigentümer in ihren Siedlungen agieren – auch um resilient gegenüber künftigen Krisen zu sein.



Bundeswettbewerb zeigt resiliente Siedlungen

Die aktuellen Krisen bringen Unsicherheit und belasten die Menschen auch wirtschaftlich. Resilient sein heißt, die Anforderungen der Gegenwart und Zukunft anzupacken und die Entwicklung – soweit es geht – selbst in die Hand zu nehmen. Das bedeutet für Menschen mit Wohneigentum, das Eigenheim und den Garten energieeffizient, klima- und generationengerecht zu gestalten und dafür Sorge zu tragen, dass beides an die Bedürfnisse verschiedener Lebensphasen angepasst werden kann. Ebenso wichtig ist die aktive Nachbarschaft mit gegenseitiger Unterstützung im Alltag, Integration neuer Nachbarn sowie die Zusammenarbeit mit der Kommune.



Soziale und ökologische Kriterien

Schwerpunkte im VWE-Bundeswettbewerb 2024 seien soziales und ökologisches Engagement, erklärt Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum. „Wir suchen Best-Practice-Beispiele, die Anregungen für andere Siedlungen geben und deutlich machen, welche Verantwortung Eigentümerinnen und Eigentümer übernehmen“, so Wegner weiter. „Sehr wichtig ist der Erhalt der Familienimmobilie. Das betrifft besonders die energetische Sanierung, um den CO2-Ausstoß zu vermindern und unabhängiger von Energiepreisen zu werden.“



Mit Blick auf das Kleinklima der Siedlung steht auch das Grundstück rund ums Haus auf dem Prüfstand. Gibt es statt Garten nur Schotter oder findet sich eine Vielfalt von Bepflanzung, die zugleich für Insekten, Vögel, Kleintiere Lebensraum ist? Kriterien sind hier beispielsweise die Regenwasserbewirtschaftung, Nichtversiegelung und Dachbegrünung, um der Überhitzung im Sommer und Überschwemmung bei Starkregen vorzubeugen.



Der für den Wettbewerb zuständige VWE-Vizepräsident Bernd Heuer ergänzt: „Jede Gemeinschaft hat eine Besonderheit, zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite – machen Sie mit!“