Vonovias Erweiterungsbau in Augsburg kurz vor Fertigstellung

Der Erweiterungsneubau im Vonovia-Quartier an der Theodor-Wiedemann-Straße/Engelbergerstraße geht in den Endspurt. Die Fertigstellung wird noch in diesem Jahr erfolgen. Insgesamt sind 23 neue Wohnungen entstanden. Bis zum Frühjahr 2023 werden noch die Außenanlagen des Quartiers mit einem großen Spielplatz neugestaltet.

Der Wohnungsmix aus Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen soll sowohl Alleinlebende als auch Familien ansprechen. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon und eine Einbauküche. Rund ein Viertel der neuen Wohneinheiten ist barrierearm konzipiert. Das Gebäude in Massivbauweise verfügt zudem über einen Aufzug. Das begrünte Dach des KfW-55-Effizienzhauses ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.



Im Keller gelegene Fahrradstellplätze sowie eine Tiefgarage mit Pkw-Stellplätzen bieten ausreichend Platz für jede Art von Mobilität. Auch E-Ladesäulen sind vorgesehen. Weitere Fahrrad- sowie E-Autostellplätze finden die Mieterinnen und Mieter im Außenbereich. Dort wird auch ein neuer und 164 m² großer Spielplatz für das Quartier eingerichtet.



„Wir freuen uns, dass wir in der Universitätsstadt Augsburg ab Januar 23 neue Wohnungen anbieten können. Die Einwohnerzahl wächst in dieser beliebten Stadt weiter an und es werden dringend neue Wohnungen gebraucht“, sagt Manuela Gebhart, Vonovia Regionalleiterin Bayern Süd. Aktuell hat Vonovia in der Theodor-Wiedemann-Straße/Engelbergerstraße 108 Wohnungen im Bestand. Insgesamt verfügt Vonovia über rund 2.000 Wohnungen in Augsburg.