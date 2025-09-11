Vonovia wird Trikotsponsor der VfL-Frauen

Vonovia erweitert sein Sport-Engagement und unterstützt in der Saison 2025/2026 erstmals die Frauenfußballmannschaft des VfL Bochum. Im Rahmen der neuen Partnerschaft ist das Vonovia-Logo künftig auf den Trikotärmeln und der Trainingskleidung der VfL-Frauen präsent, außerdem bei Heimspielen auf den Banden.

.

Die Fußballerinnen des VfL haben eine bemerkenswerte Entwicklung in den vergangenen Jahren gezeigt und sich mit ihren Leistungen immer mehr ins Rampenlicht gespielt. Uns bei Vonovia ist es wichtig, Mädchen und Frauen die gleichen Chancen im Fußball zu geben und ihre Leidenschaft für den Sport zu fördern. Deshalb unterstützen wir sie als starker Partner bei ihrem weiteren Weg.“, erklärt Ruth Werhahn, Personalvorständin von Vonovia.



Auch von Vereinsseite wird die Kooperation als wichtiger Schritt gesehen: „Wir wollen die Frauen- und Mädchenabteilung beim VfL zunehmend weiterentwickeln und professionalisieren. Die Zusammenarbeit mit Vonovia bildet einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg“, so Annike Krahn, Direktorin Fußball der VfL-Frauen.



Mit dem Sponsoring will Vonovia ein klares Signal für Vielfalt und Chancengleichheit im Sport setzen.