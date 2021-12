Vonovia wirbt Fachkräfte in Kolumbien an

Um dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen, wirbt Vonovia im Rahmen des Projekts „TEAM“ der Bundesagentur für Arbeit (BA) Elektroniker sowie Gärtner in Kolumbien an. Die bereits ausgebildeten Fachkräfte sollen ab Sommer 2022 beschäftigt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die kolumbianischen Fachkräfte bei uns beschäftigen und den Menschen eine Perspektive bieten können“, erklärt die Generalbevollmächtigte der Vonovia SE, Konstantina Kanellopoulos, angesichts der erfolgreichen Anwerbung von zunächst zehn Elektronikern und fünf Gärtnern in Bogotá. Die erforderliche Vereinbarung für diese Maßnahme wurde nun in Berlin von der BA mit der kolumbianischen Arbeitsverwaltung SPE unterzeichnet. Hiermit bietet sich für Vonovia die Möglichkeit, erstmalig das Recruiting auch auf Staaten außerhalb der EU auszuweiten. „Der Bedarf an Fachkräften wird sich in der Immobilienbranche noch weiter verschärfen. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir unsere Gebäude sanieren und modernisieren. Dazu braucht es viele gute Fachkräfte – vor allem Handwerker. Daher eröffnet die Suche außerhalb der EU eine zusätzliche Perspektive“, erläutert Konstantina Kanellopoulos, wie wertvoll die Vereinbarung mit Kolumbien ist. Grundlage hierfür ist das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das Vereinbarungen wie diese ermöglicht und die Anerkennung bereits vorhandener Abschlüsse beschleunigt. Vonovia ist bundesweit eines der ersten Unternehmen, das das 2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz aktiv zur Rekrutierung nutzt.



Das Projekt der Bundesagentur eröffnet neue Chancen für die Wohnungsgesellschaft. Denn nach einem Jahr der qualifizierten Beschäftigung und der Anerkennung ihrer Ausbildung durch die Behörden, können die neuen Kräfte anschließend in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Insgesamt fiel die Wahl vorerst auf 15 hochmotivierte Menschen, die im Sommer 2022 ihre Heimat verlassen werden, um sich eine Zukunft in Deutschland aufzubauen. Der erste Einsatzort wird Hannover sein, weil die Kooperation von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover maßgeblich begleitet wird. Doch zunächst werden die Bewerber bis Juli eine deutsche Schule in Bogotá besuchen, um Deutsch zu lernen und sich auf die Arbeit in Deutschland vorzubereiten. Begleitet werden sie dabei von der Deutsch-Kolumbianischen Industrie- und Handwerkskammer (AHK). Am 1. August 2022 beginnen sie schließlich ihre Arbeit im Wohnumfeld sowie bei der VTS Vonovia in Hannover. Auch hier werden sie berufsbegleitende Kurse besuchen, um sich so gut wie möglich im Job, aber auch in Deutschland integrieren zu können. Bildungsträger sind die Continental und der GALA-Bauverband Niedersachsen.