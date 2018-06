Vonovia weiht neue Unternehmenszentrale feierlich ein

Heute wurde die neue Unternehmenszentrale von Vonovia eröffnet. Zu Gast beim Festakt waren NRW Ministerpräsident Armin Laschet, Thomas Eiskirch, Oberbürgermeister der Stadt Bochum, Michael Groschek, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD und Vonovia Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Fitschen.

