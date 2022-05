Vonovia unterstützt Münchner Krankenhaus mit Werkswohnungen

In München gestaltet sich die Wohnungssuche für Arbeitnehmer oft kompliziert. So kann die langwierige Suche unter Umständen zum Ausschlusskriterium für einen Job werden. Das Krankenhaus Barmherzige Brüder versucht diesem Trend in Zeiten des Fachkräftemangels und Pflegenotstands entgegen zu treten und wird dabei künftig von Vonovia mit Werkswohnungen unterstützt.

