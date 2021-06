Vonovia unterstützt Kinderdorf der Caritas in Irschenberg

Das Wohnungsunternehmen unterstützt das Caritas Kinderdorf Irschenberg, das Kindern und Jugendlichen ein Zuhause bietet, mit einer Spende von 5.000 Euro.

.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung“, bedankte sich Dorfleiter Wolfgang Hodbod und fügte an: „Das Geld wird in erster Linie in unser Projekt »Betreutes Einzelwohnen« fließen.“ Im betreuten Einzelwohnen werden die Jugendlichen sozialpädagogisch betreut und dabei unterstützt, in eine selbständige, eigenverantwortliche Zukunft hineinzuwachsen. Sie leben entweder in eigens für sie angemieteten Wohnungen oder in einer kleinen Wohngemeinschaft von drei bis fünf geschlechtshomogenen Personen.



Wolfgang Hodbod nahm die Spende gemeinsam mit der Bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner in ihrer Funktion als Vorsitzende des Fördervereins Caritas Kinderdorf Irschenberg e. V. entgegen. Aigner unterstrich die enorme Bedeutung des Projekts: „Hier in Irschenberg wird mit so viel Herzblut gearbeitet, um den Kindern und Jugendlichen das Wichtigste zu bieten, was sie in diesem Alter benötigen: Wärme und Geborgenheit. Viele vergessen oft, dass es in Deutschland Kinder gibt, die auf die Hilfe einer solchen Einrichtung angewiesen sind. Von daher sind wir sehr froh über die Unterstützung.“