Housing First Nürnberg engagiert sich für Wohnungs- und Obdachlose in Nürnberg – und das nach dem Housing-First-Ansatz, der die neue Wohnung als zentrales Element für den Neustart sieht. Das Unternehmen Vonovia stellt nun in der Frankenmetropole für diesen Zweck Wohnungen zur Verfügung.

[…]