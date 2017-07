Vonovia und EIB unterzeichnen Kreditlinie über 300 Mio. Euro

Die Vonovia SE und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben einen Kreditvertrag in Höhe von 300 Millionen Euro abgeschlossen. Der Kredit der EU-Bank, der über Garantien aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ermöglicht wird, soll zur anteiligen Finanzierung von energieeffizienten Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand der Immobiliengesellschaft verwendet werden. Die Garantiefazilität EFSI ist eine tragende Säule des Investitionsplans für Europa (IPE), in dem die EU-Bank und die Europäische Kommission strategische Partner sind, und in dessen Rahmen die Finanzierungen der EU-Bank die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken.

Die Struktur der unbesicherten Finanzierung bietet Vonovia ein hohes Maß an Flexibilität zu sehr günstigen Konditionen. Das EIB-Darlehen mit einer Laufzeit von acht Jahren ist Teil eines umfassenden Modernisierungs- und Ausbauprogramms der Vonovia.



„Mit unserem Kredit wollen wir die Modernisierung des Wohnungsbestands von Vonovia fördern und damit einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, denn die Reduzierung der Treibhausgase spielt für uns als EU-Bank eine herausragende Rolle. Die Mittel, die wir mit Unterstützung des Investitionsplans für Europa bereitstellen, fließen direkt in die energetische Sanierung tausender Vonovia-Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Ich freue mich besonders, dass wir mit Vonovia jetzt erstmals ins Geschäft gekommen sind, denn die finanzierten Energieeffizienzmaßnahmen werden nicht nur zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und damit letztendlich zu einer Senkung der Nebenkosten für die Mieter führen, sie erhalten und schaffen auch neue Jobs. Das zeigt, dass Klimaschutz und Wirtschaft eng Hand in Hand gehen“, hob EIB-Präsident Werner Hoyer hervor.