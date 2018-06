Vonovia: Übernahmeangebot für Buwog erfolgreich

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Vonovia SE an alle Aktionäre der Buwog AG ist erfolgreich abgeschlossen. Die verlängerte Annahmefrist endete am 18. Juni 2018 um 17:00 Uhr (MESZ). Im Zuge dessen wurden weitere Buwog-Aktien angedient. Darüber hinaus hat Vonovia innerhalb der verlängerten Annahmefrist Aktien am Markt und durch Wandlung von Buwog-Wandelschuldverschreibungen erworben.

Nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist hält Vonovia nunmehr insgesamt 112.672.652 Stück Buwog Aktien, das entspricht 90,7% der zum 30. Mai 2018 ausgegebenen Gesamtzahl der Buwog Aktien.



Vonovia hat gestern an die Buwog das Verlangen gestellt, die Hauptversammlung der Buwog möge über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Vonovia (Squeeze-out) beschließen. Die Abwicklung des Angebots für die in der verlängerten Annahmefrist angedienten Buwog-Aktien wird voraussichtlich am 2. Juli 2018 erfolgen.