Vonovia-Tochter mietet 2.675 m² in Maintal

Die Deutsche TGS GmbH, eine Tochter der Vonovia SE, hat eine 2.675 m² große Gewerbeimmobilie in der Wilhelm-Röntgen-Straße 1–5 in Maintal angemietet, in der die letzten Jahrzehnte der Telekommunikationsanbieter Drillisch ansässig war. Eigentümer der Liegenschaft ist ein Family Office aus Maintal.

.

Die Deutsche TGS ist bei Vonovia für alle Sanierungen und Instandhaltungen des bundesweiten Wohnportfolios zuständig. Die Immobilie bleibt durch die Vermietung vollständig genutzt. Das Maklerunternehmen CBRE war vermittelnd tätig.



Die Räumlichkeiten an der Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5 in Maintal liegen nahe der Autobahn A66, der Frankfurter Flughafen ist in nur etwa 30 Minuten erreichbar. 1&1-Dril­lisch (ehemals Drillisch) war seit den 1980er Jahren dort ansässig. Im vergangenen Jahr fiel aber schließlich die Entscheidung in ein modernes Bürogebäude im Frankfurter Osten zu ziehen. Laut des Telekommunikationsanbieters sei auch die gute Verkehrsanbindung ausschlaggebend gewesen [wir berichteten], denn der ÖPNV am neuen Standort bietet Mitarbeitern deutlich mehr Möglichkeiten. Die neuen Büros liegen im Bürogebäude Dock 2.0, in der Lindleystraße 11.



„Die gelungene Anschlussvermietung unterstreicht die Attraktivität Maintals als Wirtschaftsstandort. Wir freuen uns, dass ein Unternehmen dieser Größenordnung unserer Stadt erhalten bleibt – ein starkes Zeichen für die weitere Entwicklung“, betonen Bürgermeisterin Monika Böttcher und Wirtschaftsförderin Anke Prätzas.