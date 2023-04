Vonovia stellt ersten Bauabschnitt der Gmunder Höfe fertig

Der erste Bauabschnitt der Gmunder Höfe in Obersendling ist fertiggestellt und damit die ersten 145 Wohnungen von Vonovia bezugsbereit. Weitere 176 folgen mit dem zweiten Bauabschnitt im Herbst 2023. Die Vermarktung des zweiten Bauabschnittes wird voraussichtlich im Sommer 2023 beginnen.

.