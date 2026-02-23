Vonovia stellt 60 Wohnungen in Kaufbeuren fertig

In Rekordbauzeit bringt Vonovia im Quartier „Am Flugfeld“ 60 neue Wohnungen auf den Markt. Die Ein- und Zwei-Zimmer-Einheiten entstanden in modularer Ziegelbauweise innerhalb von rund fünf Monaten. Zehn Wohnungen sind bereits für die BIMA reserviert.

Fotos: Vonovia / Birgit Roschach (Offenblende), Vonovia / Birgit Roschach (Offenblende)



[…]