Fünf Monate vom Start bis zur Vermietung

Vonovia stellt 60 Wohnungen in Kaufbeuren fertig

In Rekordbauzeit bringt Vonovia im Quartier „Am Flugfeld“ 60 neue Wohnungen auf den Markt. Die Ein- und Zwei-Zimmer-Einheiten entstanden in modularer Ziegelbauweise innerhalb von rund fünf Monaten. Zehn Wohnungen sind bereits für die BIMA reserviert.

[…]
Fotos: Vonovia / Birgit Roschach (Offenblende), Vonovia / Birgit Roschach (Offenblende)

