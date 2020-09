Vonovia steigt in den Euro Stoxx 50 auf

Der zur Gruppe Deutsche Börse AG zählende Indexemittent Stoxx Ltd. hat im Zuge seiner jährlichen Überprüfung gestern Abend entschieden, dass die Vonovia SE mit Wirkung zum 18. September (nach Handelsschluss) in den europäischen Blue-Chip-Aktienindex Euro Stoxx 50 aufgenommen wird. Vonovia wird damit der aktuell einzige Immobilienwert und der erste Wohnimmobilienwert überhaupt in Europas führendem Index.

.

„Die aktuellen und künftigen Herausforderungen verlangen zunehmend europäische Lösungen. Es ist ein gutes Signal für die gesamte Branche, dass mit Vonovia nun auch ein Immobilienunternehmen im Euro Stoxx 50 vertreten ist. Dadurch steigt die Sichtbarkeit dieses wichtigen Wirtschaftszweigs“, sagt Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia. „Die Berücksichtigung von Vonovia ist Ausdruck unseres nachhaltigen Wachstums, unserer Beständigkeit und der Stabilität unseres Geschäftsmodells. Und sie ist Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie mit viel Engagement für unsere Mieterinnen und Mieter da sind.“