Vonovia steigert FFO um 20 %

Die Vonovia SE hat auch im dritten Quartal 2017 wesentliche Kennzahlen gesteigert. Das Investitionsprogramm in Milliardenhöhe ist auf Kurs und die wohnungsnahen Dienstleistungen („Value-add Business“) tragen zunehmend zum Unternehmenserfolg bei. Auf dieser Basis bestätigt das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2017 und gibt einen positiven Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018.

In den ersten neun Monaten 2017 steigerte Vonovia das FFO 1 (Funds from Operations; Operatives Ergebnis nach laufenden Zinsen und Steuern) gegenüber der Vergleichsperiode 2016 um 20,8 % auf 690,5 Mio. Euro (9M 2016: 571,6 Mio. Euro). Das FFO 1 pro Aktie erhöhte sich um 15,4 % auf 1,42 Euro (9M 2016: 1,23 Euro). Die Mieteinnahmen lagen bei 1.249,4 Mio. Euro. Durch eine marktbedingte Anhebung der Mieten (1,7 %) sowie die Effekte aus Wohnwertverbesserungen und Neubau (2,2 %) erhöhte sich die monatliche Miete pro Quadratmeter auf 6,19 Euro. Der Leerstand betrug weiterhin 2,9 % (30. Juni 2017: 2,9 %).



Der EPRA NAV (Net Asset Value; Vermögen ohne Schulden) lag zum 30. September 2017 bei 19.195,3 Mio. Euro (31. Dezember 2016: 17.047,1 Mio. Euro). Das entspricht einem EPRA NAV pro Aktie von 39,57 Euro (31. Dezember 2016: 36,58 Euro).



Der Wert des Immobilienportfolios stieg im Jahresverlauf um rund 14 % auf 30,9 Mrd. Euro (31. Dezember 2016: 27,1 Mrd. Euro). Die durchschnittliche Anzahl an Wohnungen blieb dabei mit rund 354.000 Einheiten nahezu konstant.



Vonovia investiert 2017 insgesamt über eine 1 Mrd. Euroin seinen Bestand. Das Investitionsprogramm für Neubau und energetische Modernisierung wurde auf 750 Mio. Euro erhöht (Prognose H1 2017: 730 Mio. Euro). Maßnahmen im Wert von knapp 510 Mio. Euro sind bereits umgesetzt. Weitere Arbeiten im Volumen von mehr als 240 Mio. Euro werden derzeit ausgeführt. Durch die energetische Modernisierung der Bestände wird die Energieeffizienz der Gebäude verbessert. So wurden 2016 mehr als 42.000 Megawattstunden (MWh) des Energiebedarfs eingespart. Dies entspricht einer Einsparung innerhalb der im Jahr 2016 sanierten Gebäude von 47,5 %. Für 2017 werden nochmals höhere Einsparungen erwartet.



Insgesamt ist der Neubau von jährlich zirka 2.000 Wohnungen geplant, rund 1.000 Wohnungen werden bis Ende 2017 im Bau oder bereits fertiggestellt sein. Dabei setzt Vonovia auf gezielte Nachverdichtung und Dachaufstockung mit vorgefertigten Modulen und verfolgt drei Ansätze: Betonfertigbau, Holzhybrid und Stahlskelett. Jetzt hat das Unternehmen im Segment Betonfertigbau einen Rahmenvertrag mit einem großen Hersteller geschlossen. Nach Bochum und Dortmund stehen nun u.a. Neubauten in München, Bremen, Hamburg, Berlin und Frankfurt an. Bis zum Jahresende werden zusätzlich rund 350 Mio. Euro in die Instandhaltung des Wohnungsbestandes fließen.



Dividende von 1,32 Euro je Aktie für 2017 geplant

Vor dem Hintergrund der starken operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten 2017 bestätigt Vonovia die ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr am oberen Ende. Das Unternehmen erwartet ein FFO 1 zwischen 910 Mio. Euro und 920 Mio. Euro. Damit wird das FFO 1 voraussichtlich rund 20 % über dem Vorjahreswert liegen (2016: 760,8 Mio. Euro).



Zudem wird sich die bisherige positive Marktentwicklung voraussichtlich fortsetzen, so dass die Immobilien zum Jahresende eine weitere Wertsteigerung erfahren werden. Für das Gesamtjahr 2017 wird die Wertsteigerung voraussichtlich zwischen rund 4,0 Mrd. Euro und 4,5 Mrd. Euro liegen (inkl. Aufwertung zum Halbjahr um 1,5 Mrd. Euro).



Es ist geplant, der Hauptversammlung im Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 1,32 Euro je Aktie vorzuschlagen. Das entspricht gegenüber 2016 einem Plus von 0,20 Euro und einer Dividendenrendite von 3,7 % bezogen auf den Schlusskurs vom 30. September 2017.



Vonovia blickt zudem sehr zuversichtlich auf 2018. Für das FFO 1 prognostiziert das Unternehmen eine Steigerung auf 960 Mio. Euro bis 980 Mio. Euro bzw. 1,98 Euro bis 2,02 Euro je Aktie, basierend auf der aktuellen Anzahl an Aktien. Zudem wird das Investitionsprogramm in Höhe von rund 1 Mrd. Euro für Neubau und Modernisierung jährlich fortgesetzt und verdoppelt sich damit gegenüber 2016. Schwerpunkte dabei sind weiterhin Neubau, Dachaufstockung und die Bestandsverbesserung.