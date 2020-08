Vonovia steigert FFO um 11%

Vonovia kann auf ein solides erstes Halbjahr blicken. Grund sind vor allem die milliardenschweren Zukäufe im Ausland sowie das organische Wachstum durch Neubau und Modernisierung. Der FFO der Gruppe stieg infolgedessen um 11,0 % auf 676,3 Mio. Euro (H1 2019: 609,1 Mio. Euro). Das Adjusted EBITDA Total von Vonovia stieg von 872,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2019 um 8,0 % auf 942,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020 an.

„Wir sind bisher gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagt CEO Rolf Buch. „Deshalb können wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und viel für unsere Mieterinnen und Mieter tun.“ Bereits im März 2020 hat Vonovia allen Mietern Lösungen zugesichert, sollten sie durch Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Zahl der Mieter, die sich daraufhin gemeldet haben, liegt laut des Wohnungsunternehmens nur bei rund 1 %.



Die Geschäftsbereiche wohnungsnahe Dienstleistungen (Value-add), Development und Einzelverkäufe (Recurring Sales) trugen in Summe mit 160,8 Mio. Euro (H1 2019: 148,8 Mio. Euro) zum Adjusted EBITDA Total bei. Das Adjusted EBITDA Rental stieg von 724,0 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2019 um 7,9 % auf 781,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020 an.



Im ersten Quartal hat Vonovia Finanzierungen über insgesamt 500 Mio. Euro mit Pfandbriefbanken abgeschlossen und Ende März zwei Anleihen im Volumen von 1 Mrd. Euro platziert. Zwei weitere Anleiheplatzierungen in Höhe von insgesamt 1,5 Mrd. Euro erfolgten am 3. Juli 2020. Die Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in Schweden verwendet. Mit dieser Transaktion erreicht Vonovia bei Hembla die angestrebten finanziellen Synergien, die einen Teil der Akquisitionssynergien mit einem Gesamtvolumen von 30 Mio. Euro bilden.



Der Verschuldungsgrad von Vonovia lag Ende Juni 2020 mit 41,8 % (31.12.2019: 43,1 %) im Zielkorridor von 40 % bis 45 %. Inklusive der Auszahlung der Dividende in Höhe von 1,57 Euro je Aktie für 2019 liegt die Verschuldung pro forma bei 42,7 %. Rund 41 % der Aktionäre haben sich für die Aktiendividende anstelle der Bardividende entschieden.



Zum 30. Juni 2020 bewirtschaftete Vonovia rund 415.000 eigene Mietwohnungen (H1 2019: 397.000). Mit rund 354.000 Wohnungen in Deutschland hat Vonovia einen Marktanteil von rund 1,5 %.



Der Unternehmenswert ohne Schulden (Adjusted NAV) stieg auf 29,7 Mrd. Euro. Das ist ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Jahresende 2019. Der Wertanstieg der Immobilien in Höhe von rund 2,3 Mrd. Euro ist auf die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen und die umfangreichen Investitionen zurückzuführen.



Der Wohnungsbestand war mit einer Leerstandsquote von 2,8 % (30. Juni 2019: 2,9 %) weiterhin nahezu voll vermietet. Die Mieteinnahmen im Segment Rental lagen bei 1.132,9 Mio. Euro (H1 2019: 1.014,8 Mio. Euro). Auch hier machten sich vor allem die Akquisition von Hembla sowie organisches Wachstum bemerkbar. Die Entwicklung der Marktmieten betrug im Vergleich zum Vorjahreszeitraum + 1,0 %. Zudem haben auch Investitionen in die Gebäude im Rahmen des Modernisierungsprogramms (+ 2,3 %) und in Neubau und Dachaufstockung (+ 0,6 %) zur Mietentwicklung beigetragen. Die monatliche Miete in Deutschland lag Ende Juni 2020 bei 6,88 Euro pro Quadratmeter.



Der positive wirtschaftliche Jahresauftakt wird sich der Prognose zufolge fortführen lassen. Das Adjusted EBITDA Total wird sich voraussichtlich innerhalb der zuletzt veröffentlichen Bandbreite von 1.875 und 1.925 Mio. Euro bewegen. Der Group FFO wird voraussichtlich innerhalb der Bandbreite von rund 1.275 Mio. Euro bis 1.325 Mio. Euro liegen.