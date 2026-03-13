Vonovia stattet Quartier in Aachen mit ersten Wärmepumpen-Cubes aus

In Aachen sind Ende letzten Jahres die ersten 40 Wärmepumpen-Cubes aus der gemeinsamen Serienproduktion von Vonovia, EnerCube und der DFA Demonstrationsfabrik installiert worden. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Bis 2029 sollen mehr als 1.000 Anlagen gebaut und deutschlandweit in Wohnquartieren eingesetzt werden. Damit könnten über 20.000 Wohnungen künftig unabhängig von Gas und Öl beheizt werden.

In 2025 haben die drei Partner eine Kooperation zur Serienproduktion des innovativen Wärmepumpen-Systems für Mehrfamilienhäuser geschlossen. Unter dem Motto „Wärmewende gestalten – Innovation in Serie“ sollen bis Ende 2029 mehr als 1.000 Cubes in Aachen produziert und anschließend deutschlandweit in Quartieren von Vonovia installiert werden. Damit könnten künftig mehr als 20.000 Wohnungen unabhängig von Gas und Öl beheizt werden.



Der serielle Einsatz der Wärmepumpen-Cubes stellt laut der beteiligten Unternehmen einen wichtigen Fortschritt für die Umsetzung der Energiewende im Gebäudebestand dar und die Realisierung des Projekts verlaufe planmäßig: Die ersten 40 Cubes sind in 2025 ausgeliefert, bis Ende 2026 sollen insgesamt 100 Cubes installiert sein.



„Das Gelingen der Energiewende setzt unverzichtbar Innovationen voraus. Mit unserem Wärmepumpen-Cube haben wir ein System geschaffen, das sich schnell und unkompliziert im Bestand implementieren lässt. Die klimaneutrale Wärme- und Warmwasserversorgung kommt dabei sowohl unseren Kundinnen und Kunden als auch dem Klimaschutz zugute. Zusammen mit unseren starken Partnern erreichen wir so noch mehr Geschwindigkeit auf unserem Weg zur Klimaneutralität“, sagt Arnd Fittkau, Mitglied des Vorstands der Vonovia SE.



Der Wärmepumpen-Cube ist eine kompakte Heizungsanlage, die vom österreichischen Start-up EnerCube entwickelt wurde. In dem Gerät sind Wärmepumpe und zentrale Komponenten der Heizungsanlage in einem kompakten Würfel integriert. Der Cube wird außerhalb von Gebäuden im Wohnumfeld aufgestellt. Die modulare Lösung ersetzt konventionelle Heizanlagen dort, wo kein Anschluss an Nah- oder Fernwärmenetze besteht. Die Umstellung auf eine nachhaltige Direktversorgung wirkt sich auch positiv auf die Betriebskosten aus. Die DFA Demonstrationsfabrik Aachen GmbH hat die Industrialisierung des Konzepts übernommen.



Der Cube ist in mehreren Leistungsgrößen verfügbar und versorgt in der Regel zwischen 10 und 60 Wohnungen mit Wärme aus der Umgebungsluft. Dank integriertem Schallschutzkonzept eignet sich das System auch für dicht bebaute Wohngebiete. Durch den hohen Vorfertigungsgrad reduziert sich die Installationszeit vor Ort deutlich und kann unabhängig von engen Heizkellern oder Hauszugängen erfolgen. Auch Wartungen und Reparaturen lassen sich am externen System störungsarm durchführen.



„Die gemeinsame Vorbereitungsphase und der Produktionsstart haben das zuvor Erwartete bestätigt: Wenn die richtigen Personen beziehungsweise Partner zusammenarbeiten und jeder seine Stärke einbringt, entsteht Großes. Dies lässt positiv in die Zukunft und auf die große Herausforderung der Wärme- und Energiewende blicken“, sagt Laurenz Sutterlüty, Gründer und Geschäftsführer der EnerCube GmbH.



„Die letzten Monate haben wir intensiv dafür genutzt, das Produkt nochmals für die Serienfertigung zu optimieren. Daraus entstand die mittlerweile dritte Generation des Cube. Wir schätzen die Professionalität, Genauigkeit und Produktionserfahrung unseres Partners sehr. Daraus hat sich eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt“, ergänzt David Riedl, Gründer und Geschäftsführer der EnerCube GmbH.



„Die ersten Cubes, die unsere Produktionslinie verlassen haben, sind für uns mehr als ein Meilenstein – es ist der Startschuss. Jetzt beginnt die eigentliche Industrialisierung: der härteste und entscheidendste Schritt auf dem Weg von der Innovation zur erfolgreichen Umsetzung. Gemeinsam mit Vonovia und EnerCube bringen wir diesen Hochlauf konsequent voran – damit die Wärmewende im Gebäudebestand keine Vision bleibt, sondern Realität wird“, sagt Prof. Wolfgang Boos, Geschäftsführer der DFA Demonstrationsfabrik Aachen GmbH.