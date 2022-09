Vonovia saniert und modernisiert die Gebäude in der Dietrichstraße 11 und 13 in Donauwörth. Die neue Fassadendämmung trägt dazu bei, den Heizbedarf der Bewohnerinnen und Bewohner zu senken und sorgt nebenbei für ein angenehmes Raumklima. Zudem werden neue Balkone angebaut. Vonovia investiert rund 530.000 Euro in die Modernisierungen. Die Arbeiten

[…]