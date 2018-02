Vonovia startet Milliardenübernahme

Nach Conwert schnappt sich Vonovia jetzt den zweiten österreichischen Wohnungskonzern: Der Bochumer Dax-Konzern hat heute die milliardenschwere freundliche Übernahme der Buwog gestartet. Wie Vonovia am Montag mitteilte, können Anteilseigner der Buwog ihre Aktien oder Wandelschuldverschreibungen bis zum 12. März andienen. Der Konzern benötigt mindestens 50 Prozent der Anteile plus eine Aktie aller Buwog-Aktien, um die Übernahme durchführen zu können. Das Bundeskartellamt hat für den Deal bereits grünes Licht gegeben, während die Erlaubnis der österreichischen Behörden noch aussteht.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Vonovia SE Buwog AG

Wie am 18. Dezember 2017 angekündigt, beabsichtigt Vonovia ihren Wohnungsbestand von rund 350.000 Wohnungen mit dem der Buwog (rund 49.000 Wohnungen). Unter den Bedingungen der Angebotsunterlage bietet Vonovia den Buwog-Aktionären eine Barzahlung in Höhe von 29,05 Euro je Buwog-Aktie. Den Inhabern von Buwog-Wandelschuldverschreibungen bietet Vonovia in der ersten Annahmefrist 115.753,65 Euro in bar je Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalbetrag von 100.000 Euro. Dieser Preis wird auch in der sich bei Erfolg des Angebots anschließenden dreimonatigen Nachfrist geboten, falls und solange die Buwog noch keine Bekanntmachung über den Kontrollwechsel nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen veröffentlicht hat. Nach dieser Bekanntmachung wird Vonovia in der Nachfrist einen entsprechend der Marktpraxis reduzierten Preis von 93.049,33 Euro je Wandelschuldverschreibung anbieten.



Vonovia wird das Angebot vollständig durch Fremdmittel, unter anderem aus dem Erlös einer vor kurzem platzierten Anleiheemission, finanzieren. Die Angebotsfrist beginnt am heutigen 5. Februar 2018 mit Handelsbeginn der Wiener Börse und wird planmäßig am 12. März 2018 auslaufen. Innerhalb dieser Angebotsfrist können Buwog-Aktionäre und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen das Angebot annehmen und ihre Aktien bzw. Wandelschuldverschreibungen andienen. Die Unicredit Bank Austria AG in Wien agiert als Zahlstelle für das Angebot.