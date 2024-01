Vonovia startet 24/7 Supermark-Pilotprojekt in Pasing

Vonovia schiebt ein Pilotprojekt im Münchner Stadtteil Pasing an. Innerhalb des Quartiers wird es künftig einen personallosen Quartiershops geben, der 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche geöffnet ist. Das Wohnungsunternehmen stellt dafür 55 m² in einer passenden Immobilie bereit.

.

Direkt im Quartier an der Lortzingstraße wird für die Mieter des Vonovia Wohnquartiers die Nahversorgung mit Lebensmitteln und andere Produkte für den täglichen Bedarf künftig einfacher. Das Quartier bietet mit 37 Gebäuden und 700 Wohneinheiten, in denen etwa 2.500 Menschen wohnen, viel Potenzial. Für das Wohnungsunternehmen gute Voraussetzungen zur Erprobung des Konzepts, zumal es auch keinen anderen Supermarkt im direkten Umfeld gibt. Je nach Bedarf und rund um die Uhr können die Bewohner dort nun ab dem 26. Januar einkaufen, auch ein Automat für Heißgetränke wird zur Verfügung stehen. Der vollautomatisierte Laden umfasst eine Verkaufsfläche von etwa 10 m² und wird in Kooperation mit dem Technologie-Start-up LateBird betrieben, das sowohl für das Shopkonzept als auch den Betrieb, inklusive Warenanlieferung und Sortiment, zuständig ist.



„Wir freuen uns sehr über den Start dieses Pilotprojektes in München, von dem wir uns spannende Erkenntnisse versprechen. Gerade Menschen, die beispielsweise kein eigenes Auto haben, älter sind oder im Schichtdienst arbeiten, machen wir mit dieser Kooperation das Leben in unseren Quartieren noch einfacher“, sagt Arnd Fittkau, Chief Rental Officer der Vonovia SE.



„Der neue Quartiershop soll den Einzelhandel und das Einkaufserlebnis keinesfalls ersetzen, sondern bestehende Angebote ergänzen und aktuelle Lücken in der Versorgung schließen", erklärt Markus Belte, Geschäftsführer von LateBird.