Vonovia stärkt Startup-Accelerator ATechX als neuer Partner

Der Startup-Accelerator ATechX, initiiert von Aroundtown, erweitert sein Netzwerk um Vonovia. Gemeinsam wollen sie eine „einzigartige Plattform“ schaffen, auf der Startups ihre Innovationen in realen Immobilienumgebungen testen und weiterentwickeln können.

.

Vonovia erweitert damit das bestehende Konsortium aus noa, Fifth Wall und Round Hill Capital. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Programm auf ein noch nie dagewesenes Niveau zu heben, um die Branche zu transformieren und sie auf die nächste Stufe zu führen. Der Ansatz von ATechX fördert die Implementierung von Technologien in der Immobilienbranche mit erheblichem Verbesserungspotenzial.



Durch die Zusammenarbeit mit Vonovia gewinnt ATechX einen Partner mit einem europäischen Portfolio von über 500.000 Wohneinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich sowie umfassender Erfahrung in der Integration nachhaltiger und digitaler Lösungen in bestehende Gebäudestrukturen.



„Wir freuen uns sehr, Vonovia als strategischen Partner begrüßen zu dürfen. Gemeinsam teilen wir die Vision, mit ATechX eine Plattform für Innovationen in der Immobilienbranche zu schaffen, die Startups die Möglichkeit gibt, ihre Ideen an einem realen Portfolio und dessen Betrieb zu testen und zu verfeinern, Nutzerfeedback zu erhalten und die Chance zu nutzen, echte Wirkung zu erzielen. So können wir die Immobilienbranche mit innovativen Konzepten vorantreiben, neues Potenzial freisetzen und die Branche in die nächste Phase führen“, sagt Barak Bar-Hen, CEO von Aroundtown.



Während viele Accelerator-Programme vor allem auf Mentoring und Finanzierung setzen, geht ATechX bewusst einen Schritt weiter: Startups testen und verfeinern ihre Ideen in realen Räumen – in Hotels, Wohnkomplexen, Bürogebäuden oder Stadtvierteln. Hier können die Startups ihre Technologien unter realen Bedingungen testen, bewerten und mitentwickeln. Das Konzept gewinnt an Zugkraft: Nach einem erfolgreichen Start im Herbst 2024 hat das ATechX-Projektteam bereits die zweite Kohorte gestartet.



„Das Besondere an ATechX ist seine Praxisorientierung. Wir sind davon überzeugt, dass echte Innovation in realen Betrieben eine bedeutende Wirkung entfaltet. Das ist eine starke Kooperation, bei der die Partner ein sehr hohes Maß an Erfahrung und Kompetenz einbringen. Wir sind gespannt auf die kommenden Projekte und deren Nutzen für alle Beteiligten“, betont Alexander Weihe, Leiter Corporate Development bei Vonovia. „Als neuer Partner bringen wir auch echte Herausforderungen mit, die wir gemeinsam mit den Startups lösen wollen, um unseren Mietern den größten Nutzen zu bieten.“



Mit dem Beitritt von Vonovia umfasst das ATechX-Netzwerk nun fünf starke Akteure, zwei erfahrene VCs – Fifth Wall und noa – sowie das auf innovative Unterkunftslösungen spezialisierte Immobilienunternehmen Round Hill Capital. Zusammen mit dem Portfolio von Aroundtown deckt das Netzwerk verschiedene Marktsegmente ab – von Wohnen über Gewerbe bis hin zum Gastgewerbe. Der Accelerator schafft somit ein Ökosystem, das Startups nicht nur Kapital und Mentoren, sondern auch ein realistisches Umfeld für die Skalierung bietet.



Bereits heute werden erste Lösungen in Bereichen wie Smart Building, Energieeffizienz, Nutzerkommunikation, IoT, Robotik und digitale Bauprozesse mit Startups erprobt. Startups, die von ATechX nach der ersten Kohorte aufgenommen wurden, sind im Portfolio kommerziell tätig und haben nach dem Programm erfolgreich bedeutende Finanzierungsrunden abgeschlossen. Mit der Beteiligung von Vonovia wird erwartet, dass Innovationen in der Immobilien- und Unternehmensindustrie in Zukunft noch mehr Unterstützung erhalten.