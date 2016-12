Vonovia schnappt sich 71,54 % der Conwert

Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia hat bereits im ersten Anlauf einen großen Erfolg zur Übernahme der österreichischen Conwert erzielt. Bis zum 19. Dezember wurden dem Unternehmen 72,9 Mio. und damit 71,54 % des Grundkapitals angedient. Bevorzugt wurde dabei das Barangebot, in das 70,87 % aller Conwert-Aktien eingeliefert wurden. Für nur 0,67 % wurde die Tauschalternative gewählt.

Für Aktionäre von Conwert, die das Angebot bisher nicht angenommen haben, verlängert sich die Annahmefrist um drei Monate. Die Nachfrist beginnt somit am 23. Dezember 2016 und wird bis zum 23. März 2017 um 17:00 Uhr Wiener Ortszeit andauern.



Bereits am Montagabend war klar, dass der Deal in trockenen Tüchern ist. Die Conwert-Übernahme kostet die Bochumer Vonovia die staatliche Summe von 2,7 Milliarden Euro, Vonovia hatte vor, den großen finanziellen Brocken aus eigener Kraft aufzubringen. Allerdings hatte der Konzern dabei geplant, den Löwenanteil der Übernahme über einen Aktientausch zu finanzieren: 74 eigene gegen 149 Conwert-Papiere. Doch dieser Plan ging wohl nicht auf, der Conwert-Verwaltungsrat hatte seinen Aktionären die attraktivere Cash-Variante ans Herz gelegt [Vonovia & Conwert: Der Deal hat geklappt].