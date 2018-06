Vonovia schafft 50-Prozent-Hürde bei Victoria Park-Übernahme

Das öffentliche Übernahmeangebot der Vonovia SE an die Aktionäre der schwedischen Wohnungsgesellschaft Victoria Park AB war erfolgreich. Wie in einer formalen Ankündigung gestern bereits bekanntgegeben wurde, hat das deutsche Wohnungsunternehmen die für den Vollzug des Übernahmeangebots für Victoria Park festgelegte Mindestannahmeschwelle von über 50 % der Stimmrechte (auf voll ver-wässerter Basis und unter Berücksichtigung bestehender Call-Optionen) innerhalb der ursprünglichen Annahmefrist überschritten. Somit sind alle Bedingungen für den Vollzug des Angebots erfüllt.

.

Nach vorläufigen Berechnungen wurden in der ursprünglichen Annahmefrist Aktien angedient, die mindestens 46 % der Stimmrechte in Victoria Park repräsentieren. Hinzu kommen Call-Optionen der Vonovia in Bezug auf 12,35 % (12,32 % auf verwässerter Basis) der Stimmrechte. Nach Ausübung der Call-Optionen wird Vonovia daher mindestens 58 % der Stimmrechte an der Victoria Park halten. Das endgültige Ergebnis wird am Morgen des 21. Juni feststehen, nachdem die finale Auszählung der in der ursprünglichen Annahmefrist angedienten Aktien abgeschlossen ist.



„Wir haben ein einvernehmliches Angebot für die Übernahme der Victoria Park vorgelegt, weil wir in ein Unternehmen investieren wollen, bei dem - wie bei uns - der Mieter im Mittelpunkt der Strategie steht“, sagte Rolf Buch, Vorsitzender des Vorstandes von Vonovia. „Nur wenn wir unseren Kunden eine hohe Qualität des Wohnungsbestandes und eine Verbesserung der Wohnbedingungen bieten können, ist unser Geschäftsmodell nachhaltig. Gemeinsam werden wir Synergien heben können, die sowohl den Mietern wie auch den Aktionären zugute-kommen.“



„Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Mehrheit der Aktionäre von Victoria Park Vonovias attraktives Angebot angenommen hat“, sagte Per Ekelund, CEO von Victoria Park. „Vonovia verfügt über die Expertise, Wohnbedingungen in großem Umfang zu verbessern. Daher freuen wir uns sehr auf eine enge Zusammenarbeit mit unserem neuen Mehrheitseigentümer - eine perfekte Partnerschaft mit einer langfristigen und nachhaltigen Strategie.“



Das deutsche Wohnungsunternehmen hat zudem angekündigt, die Annahmefrist bis zum 3. Juli 2018 zu verlängern. Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, haben so die Möglichkeit, das Angebot in dieser Nachfrist anzunehmen. Die Abwicklung des Angebots für die während der ursprünglichen Annahmefrist angedienten Aktien wird voraussichtlich am oder um den 28. Juni 2018 stattfinden.