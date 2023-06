Vonovia: Rund 45 Prozent der Aktionäre wählen Aktiendividende

Unter den Aktionärinnen und Aktionären der Vonovia SE ist die Aktiendividende auch in diesem Jahr eine gute Alternative zur Barvariante. Für 44,87 % der dividendenberechtigten Aktien ist innerhalb der Bezugsfrist eine Ausschüttung der Dividende in Form neuer Unternehmensanteile gewählt worden. Damit verbleiben rund 304 Mio. Euro im Unternehmen. Es werden 18.795.001 neue Aktien ausgegeben; die Gesamtanzahl der Vonovia Aktien steigt auf 814.644.998.

.

Die Aktionärinnen und Aktionäre von Vonovia beschlossen für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,85 Euro je Aktie [wir berichteten]. Damit folgten sie dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, Dividendenkontinuität und Kapitaldisziplin miteinander zu verbinden. Grundsätzlich halten Vorstand und Aufsichtsrat an der Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von circa 70 % des Group FFO nach Minderheiten fest.



Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juni 2023 in die Depots der Aktionärinnen und Aktionäre eingebucht. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird voraussichtlich am 14. Juni 2023 erfolgen.



Die Aktiendividende war bereits das siebte Jahr in Folge eine Alternative zur Bardividende.