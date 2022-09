Vonovia präsentiert Betreiber für neue Kita in Gmunder Höfen

Die Bauarbeiten zu den Gmunder Höfen in München-Obersendling schreiten weiter mit großen Schritten voran. Gut ein Jahr nach dem Richtfest [wir berichteten], steht der erste Bauabschnitt kurz vor der Fertigstellung. Zeitgleich präsentiert Vonovia hat nun mit der Unsere Champions GmbH einen Betreiber für die geplante Kindertagesstätte.

.