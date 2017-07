Vonovia plant Wohnungsbau-Offensive

Nachverdichtung in Großstädten und das immobilienspezifisch umgesetzte Prinzip der Legosteine – das sind die Eckpfeiler für eine groß angelegte Wohnungsbau-Offensive, die Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch in einem Interview gegenüber der „Welt am Sonntag“ erläuterte. Basierend auf dem Prototyp seriellen Bauens, den die Bochumer Ende des Jahres in Bochum-Hofstede (Insterburger Straße 14) realisiert haben, hält Vonovia ein jährliches Kontingent von 2.000 Wohnungen per anno für umsetzbar. 750 Millionen Euro will der Bochumer Konzern in diesem Jahr dafür – und für den Ausbau und die Modernisierung des Bestands – investieren.

.

Vehement wandte sich der Vonovia-Chef gegen Bedenken, damit einer Rückkehr des einheitlichen Plattenbaus den Weg zu ebnen. Die aktuelle industrielle Fertigung biete vielmehr eine ganze Spannbreite von Möglichkeiten. Der wesentliche Vorteil des seriellen Bauens liegt laut Rolf Buch in den geringen Baukosten von rund 1.800/m² und in der Schnelligkeit des eigentlichen Baus. In Bochum wurden drei Monate für ein dreistöckiges Gebäude mit 14 Einheiten (jede mit Balkon oder Terrasse) benötigt. Eine Reduzierung der Baukosten sei vornehmste Maxime, um das riesige Loch fehlenden, bezahlbaren Wohnraums soweit als möglich stopfen zu können.



Mit den in den Raum gestellten 2.000 Wohnungen per anno, würde sich Vonovia in die Spitzenrange deutscher Entwickler katapultieren. Bereits im Mai hatte der Vonovia-Chef verlautbart, dass die Bochumer in den nächsten Jahren jeweils rund eine Milliarde für Neubau, Ausbau und Modernisierung ausgeben wollen. Nach der Übernahme von Conwert beläuft sich der Bestand derzeit auf rund 355.000 Einheiten.