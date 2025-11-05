Vonovia mit starkem Wachstum und optimistischem Ausblick

Vonovia wächst wieder mit voller Kraft: Nach drei Jahren Stagnation verzeichnet das Unternehmen für die ersten neun Monate 2025 ein deutliches Plus bei allen wichtigen Kennzahlen. Der Operating Free Cash-Flow stieg um 27,4 Prozent, die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. „Wir wachsen jetzt wieder mit hoher Dynamik – wie vor der Krise“, sagte Rolf Buch bei seiner letzten Ergebnispräsentation als CEO von Vonovia.

Zwischen Januar und September 2025 verzeichnet das Kerngeschäft Vermietung mit einem Adjusted EBITDA in Höhe von 1.847,0 Millionen Euro ein Plus von 2,5 Prozent (9M 2024: 1.801,9 Millionen Euro) – bei einem um rund 9.000 Wohnungen kleineren Bestand und höheren Instandhaltungsaufwendungen. Seit 2013 hat Vonovia die EBITDA-Marge von 61 auf 80 Prozent gesteigert. Das Adjusted EBT wächst um 6,8 Prozent auf 1.456,2 Millionen Euro (9M 2024: 1.363,9 Millionen Euro). Der Operating Free Cash-Flow steigt um 27,4 Prozent auf 1.475,3 Millionen Euro (9M 2024: 1.157,8 Millionen Euro).



Der Leerstand bleibt mit 2,2 Prozent auf Vollvermietungsniveau. Seit dem Börsengang im Jahr 2013 ist der Kundenzufriedenheitsindex (CSI) um 25 Prozent gestiegen. Die organische Mietsteigerung liegt Ende September 2025 bei 4,2 Prozent. Die marktbedingte Mietsteigerung beträgt 2,8 Prozent, die Steigerung aus Wohnwertverbesserungen 1,0 Prozent. Zudem tragen Neubau- und Aufstockungsmaßnahmen mit 0,4 Prozent bei. Die durchschnittliche monatliche Ist-Miete liegt konzernweit bei 8,28 Euro pro Quadratmeter, im deutschen Portfolio bei 8,11 Euro.



Zwischen Januar und September 2025 investiert das Wohnungsunternehmen insgesamt 1.356,5 Millionen Euro in Bestand und Neubau, ein Plus von 29,0 Prozent (9M 2024: 1.051,3 Millionen Euro). Das Unternehmen steigert dabei die Instandhaltungsleistungen um rund 8 Prozent auf 565,1 Millionen Euro. In die Modernisierung fließen 590,5 Millionen Euro, in den Neubau 200,9 Millionen Euro. Insgesamt stellt das Unternehmen 1.555 Wohnungen fertig und startet den Neubau von 1.600 Wohnungen.



„Der Bauturbo ist ein erster Durchbruch für mehr Wohnungsbau, weil er das Bauen vereinfacht und beschleunigt. Jetzt müssen die Kommunen Bauland ausweisen und schnell die Genehmigungen erteilen. Gleichzeitig sind wir Unternehmen in der Verantwortung, günstiger zu bauen“, sagt Rolf Buch.



Vonovia hat das EBITDA-Ergebnis der Bereiche Value-add, Development und Recurring Sales zusammengenommen deutlich gesteigert. Zusätzlich zum Vermietungsgeschäft tragen die Non-Rental-Segmente insgesamt 267,7 Millionen Euro zum Gesamt-Adjusted-EBITDA bei, was einem Anteil von rund 13 Prozent entspricht – im Geschäftsjahr 2024 lag der Anteil noch bei rund 9 Prozent.



Im Segment Value-add tragen vor allem höhere Investitionen in Modernisierung und Bestand (+44 Prozent) sowie die positive Geschäftsentwicklung im Energievertrieb zum leichten Ergebnisanstieg bei. Im deutlichen Plus im Segment Recurring Sales zeigen sich die erfolgreichen Verkäufe mit einem Verkehrswert-Step-up von 31,2 Prozent.



Im Zuge der Wachstumsstrategie hat Vonovia im Drittmarkt das erste Projekt „Manage to Green“ mit 134 Wohnungen erworben, das nun für den Wiederverkauf energetisch saniert wird. Im Segment Development liegt das Ergebnis mit 61 Millionen Euro ebenfalls gut im Plus.



Seit 2013 hat das Unternehmen mehr als 10 Milliarden Euro in die eigenen Quartiere und in den Neubau investiert. Die CO₂-Intensität im Bestand konnte in dieser Zeit um rund 44 Prozent gesenkt werden.



Vonovia hält auch weiterhin an dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands fest. Mit Erfolg: Zwischen Januar und September 2025 sinkt die CO₂-Intensität des deutschen Portfolios im Vorjahresvergleich erneut um 1,3 Prozent auf 30,7 Kilogramm CO₂e pro Quadratmeter.



Ein weiterer Meilenstein auf dem Klimapfad ist die kürzlich vereinbarte Partnerschaft mit der Enercube GmbH und der DFA Demonstrationsfabrik Aachen GmbH zur Serienproduktion eines innovativen Wärmepumpen-Systems für Mehrfamilienhäuser. Bis Ende 2029 sollen mehr als 1.000 Wärmepumpen-Cubes in Aachen gebaut und dann deutschlandweit in den Quartieren installiert werden. Damit werden künftig 20.000 Wohnungen unabhängig von Gas und Öl beheizt.



Vonovia hat zwischen Januar und September Anleihen in Höhe von insgesamt rund 2,71 Milliarden Euro zu einem durchschnittlichen Zins von 1,93 Prozent begeben – inklusive 1,3 Milliarden Euro in Wandelschuldverschreibungen und der ersten beiden Bonds in australischen Dollar mit einem Volumen von circa 475 Millionen Euro. Der Verschuldungsgrad pro forma liegt bei 45,7 Prozent (31. Dezember 2024: 45,8 Prozent). Die Ratings aller vier namhaften Kredit-Ratingagenturen sind unverändert.



Das Unternehmen bestätigt die erhöhte Prognose für das Gesamtjahr 2025 für alle wesentlichen Kennzahlen: Für das Adjusted EBITDA rechnet das Wohnungsunternehmen mit einem Wert von etwa 2,8 Milliarden Euro (plus rund 175 Millionen Euro). Das Adjusted EBT wurde zum Halbjahr 2025 um 100 Millionen Euro angehoben und liegt voraussichtlich bei rund 1,9 Milliarden Euro.



Für das Jahr 2026 erwartet Vonovia ein Adjusted EBITDA von voraussichtlich 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro und ein Adjusted EBT von voraussichtlich 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro. Das ist gegenüber 2025 ein EBITDA-Anstieg von rund 200 Millionen Euro.