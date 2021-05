Vonovia mietet 8.300 m² Bürofläche in der Essener Weststadt

Vonovia verlegt den größten Standort seiner bundesweiten Kundenbetreuung mit 650 Mitarbeitern von Duisburg in einen Neubau in der Essener Weststadt und mietete dafür im Projekt „Max und Moritz“ an der Frohnhauser Straße rund 8.300 m² Bürofläche an. Die Mietfläche bietet Platz für weitere etwa 100 Mitarbeiter.

