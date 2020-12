Vonovia mietet 1.400 m² in Maintal

Der Immobilienkonzern Vonovia SE wird im östlich von Frankfurt gelegenen Maintal einen neuen Bürostandort eröffnen. Das größte Wohnungsunternehmen Deutschlands wird rund 1.400 m² Fläche am Technologiepark 1-5 beziehen. Während des gesamten Vermietungsprozesses war Savills auf Seiten des Mieters vermittelnd und beratend tätig.

.

„Wir freuen uns, dass wir die Vonovia bei der Standortverlagerung erfolgreich und äußerst zufriedenstellend beraten konnten und das Unternehmen in die neuen Büroräume in Maintal ziehen wird. Derzeit streben wir eine weitere Zusammenarbeit auch in anderen Städten an“, erklärt Christian Krieg, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Frankfurt. „Mit dem Objekt konnten wir einen gut angebundenen Standort im Frankfurter Einzugsgebiet vermitteln, der sowohl die gewünschte zusammenhängende Bürofläche, Lagerfläche als auch die verhältnismäßig große Anzahl an Stellplätzen für die Mitarbeiter bietet.“