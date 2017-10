Vonovia lernt Französisch

Deutschlands größtem Wohnungskonzern Vonovia wird es auf dem deutschen Markt offensichtlich zu eng: Die Bochumer haben jetzt mit der französischen Groupe SNI eine Partnerschaftsvereinbarung getroffen. Vorrangiges Ziel soll zunächst der Austausch von Know-how und Marktdaten sein, eine spätere, weitergehende Verbandelung inklusive einer Kapitalbeteiligung schließt Vonovia-Chef Rolf Buch nicht aus – allerdings in einer noch entfernten Zukunft.

.

„Wir beginnen uns auch außerhalb unseres Heimatlandes umzuschauen,“ konstatierte der Vonovia-Chef. Frankreich scheint somit nur ein erster (naheliegender) Markt zu sein, auf dem die Bochumer Anker setzen wollen. Die Groupe SNI ist prinzipiell ein französisches Pendant zu Deutschlands größtem Wohnungsvermieter. Sie gilt als der größte Sozialwohnungsbauträger Frankreichs und hält ein Portfolio von 348.000 Wohnungen. Als Immobilientochtergesellschaft des staatlichen Finanzinstituts Caisse des Dépôts agiert SNI am kompletten Mietwohnungsmarkt.





Signing in Paris: André Yché (li), und Rolf Buch unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung.



Vonovia und SNI wollen nun sowohl interne Ablaufprozesse beider Unternehmen abgleichen und optimieren, Wissenstransfer betreiben und gemeinsame Projekte, beispielsweise zur Abklärung der Potenziale von Energiesparlösungen und effizienter Ressourcenverwendung, anschieben. Große Synergien versprechen sich die neuen Partner insbesondere auch auf den Feldern Digitalisierung und Immobiliendienstleistung. Dass Vonovia dabei allerdings auch ganz konkrete Expansionsziele verfolgt, dürfte auf der Hand liegen. Das angestrebte „Verstehen des Marktes“ liefert dabei eine sicherlich probate Grundlage. Und überhaupt wollen sich die Bochumer keineswegs nur auf dem französischen Markt beschränken. „Wir starten jetzt mit Frankreich und gehen Europa anschließend systematisch an,“ so Rolf Buch. Im Fokus stehen dabei „große Märkte und Metropolen“. Das niederländische Ballungsgebiet Randstad beispielsweise passe hervorragend ins Raster, Spanien dagegen überhaupt nicht.



„Ich freue mich sehr, dass wir diese Vereinbarung unterzeichnet haben, mit der wir den Weg für ein europaweites Wohnraumentwicklungsmodell ebnen. Gleichzeitig setzen wir die Dynamik fort, die aus den ersten europäischen Projekten des Unternehmens in Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (im Rahmen des Juncker-Plans) sowie mit der Entwicklungsbank des Europarates für Notfallunterkünfte für Flüchtlinge entstanden ist", so André Yché, Vorstandsvorsitzender der Groupe SNI.



Im Details einigten sich die beiden Unternehmen auf folgende Bereiche der Zusammenarbeit:



• Benchmarks für die Prozesse beider Unternehmen,

• Untersuchung der Interaktion zwischen digitalem und traditionellen Ansatz bei Immobilien,

• Zusammenführung von Informationen mit dem gegenseitigen Vorteil der Identifizierung der effizientesten Ressourcenverwendung,

• Identifizierung des Potenzials für Energiesparlösungen,

• Identifizierung von Dienstleistungen für Privatkunden als Hauptwachstumstreiber sowie Kundenzufriedenheit,

• Austausch über die jeweiligen Erfahrungswerte im Portfoliomanagement,

• Diskussion von Möglichkeiten für grenzüberschreitende Investitionen auf dem Wohnimmobilienmarkt und Ausloten von potenziellen Investitionspartnerschaften.