Vonovia legt Bau von 60.000 Wohnungen auf Eis

Der Bau von rund 60.000 Einheiten sind vorerst gestoppt, sagte Vorstandschef Rolf Buch den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). „Wir machen alles fertig bis zum Baurecht. Und hoffen, dass sich Bauen bald wieder lohnt und rechnet. Dann wollen wir sofort wieder bauen.“

.

Laut des Vonovia-Chefs gibt es das Umfeld aktuell nicht her. Die Baukosten sind explodiert. Während bis 2022 die Baukosten noch bei rund 3.000 Euro/m² gelegen hätten, müsse nun mit rund 5.000 m² kalkuliert werden. Angesichts der Einkommenslage der Mieter im Vonovia-Bestand, die im Großteil über mittlere oder geringe Einkommen verfügen, seien die Investitionskosten nicht darstellbar. Die durchschnittliche Miete im Bestand des Bochumer Wohnungskonzerns liegt bei rund 7,50 Euro. Viele Projekte, die Anfang 2022 noch rentabel waren, sind aktuell in der Branche nicht mehr wirtschaftlich. Neben den explodierenden Kosten kommt die Gefahr eines Mietenstopps, die die SPD kürzlich in einem Beschlusspapier gefordert hatte. „„Allein die Diskussion erschwert schon neue Investitionen.“, so Buch gegenüber Funke.



Insgesamt stellt sich die Lage am Wohnungsmarkt aktuell dramatisch dar. Zahlreiche Projekte sind auf Eis gelegt worden, was zu einer Stornierungswelle bei den Aufträgen und einem drastischen Rückgang bei Neuverträgen in der Bauwirtschaft führt. Flankiert wird dies durch zahlreiche Insolvenzen in der Immobilienwirtschaft. Laut ifo-Institut wurde ein neuer Negativrekord erreicht [wir berichteten]. Den Unternehmen steht aufgrund der rasant gestiegenen Baukosten und des wesentlich höheren Zinsniveaus das Wasser bis zum Hals. “Die Stornierungen im Wohnungsbau türmen sich zu einem neuen Höchststand auf. Seit Beginn der Erhebung 1991 haben wir noch nichts Vergleichbares beobachtet. Die Verunsicherung im Markt ist riesig“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. „Auch das Zurückfahren der Förderung wegen der verschärften Energiesparvoraussetzungen belastet die Kalkulation der Bauherren“.



Das Zusammentreffen der Entwicklung in der Bau- und Immobilienwirtschaft gepaart mit der Lethargie der Politik ist ein Pulverfass. Während auch die Zahl der Baugenehmigungen kontinuierlich weiter zurückgeht, steigen die Mieten an. “Aus der Krise am Bau ist eine Wohn-Krise geworden, die Millionen Menschen immer deutlicher spüren. Der Bündnistag auf Einladung des Bundeskanzlers am nächsten Montag, 25. September, muss den Befreiungsschlag für den Wohnungsbau bringen.", warnt Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienverbands Deutschland IVD.