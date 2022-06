Vonovia kündigt deutliche Mieterhöhungen an

Vonovia-Chef Rolf Buch hat angesichts der hohen Inflationsraten deutliche Mieterhöhungen angekündigt. In einem Gespräch mit dem Handelsblatt erklärte Buch, dass sich Millionen Mieter auf stark steigende Wohnkosten einstellen müssten. Die Mieterhöhungen seien angesichts der Entwicklung unausweichlich, da sonst viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würden. Zudem warnte er davor, dass die geplante Energiewende durch die Zunahme von Vorschriften und Regularien drohe in der Praxis abgewürgt zu werden.

„Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen“, sagte Buch. Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Man könne nicht so tun, „als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Das wird nicht klappen“, sagte Buch gegenüber der Zeitung.



Die Inflationsrate liegt im Mai laut des Statistischen Bundesamts zufolge bei rund 7,9 Prozent, hinzukommen steigende Zinsen, die sich zumindest kurzfristig negativ auf das Geschäft der Wohnungsunternehmen auswirken können. Bei Vonovia erhöhte sich Ende März infolge der Entwicklungen die durchschnittliche Ist-Miete auf 7,42 Euro/m², was einem Plus von 3,1 Prozent zum Vorjahr entspricht.



Kritik auf die Äußerungen des DAX-Konzernchefs ließ nicht lange auf sich warten. Der Deutsche Mieterbund (DMB) zeigt sich entsetzt über die mediale Mieterhöhungsankündigung. „Dass Mieterinnen und Mieter für den eingebrochenen Aktienkurs von Vonovia und höhere Zinsen am Kapitalmarkt herhalten müssen, zeigt, dass die Geschäftsmodelle börsennotierter Wohnungskonzerne unsozial und spekulativ sind“, kommentiert der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, die Presseberichte zur Inflationsanpassung der Mieten durch Vonovia. Dies zeige laut des Verbands schon allein die Finanzpolitik der Wohnungskonzerne. Allein die Vonovia SE hat im Pandemie-Jahr 2021 rund 1,7 Milliarden Euro Gewinn erzielt und mit 1,66 Euro je Aktie die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte ausgezahlt [wir berichteten]. Im gleichen Jahr wurden die Mieten in den konzerneigenen Wohnungen im Durchschnitt um 3,8 % erhöht, mit Steigerungsraten von bis zu 8 % allein in Berlin. Zusätzlich wurde für 19 Mrd. Euro die Deutsche Wohnen übernommen [wir berichteten].



„Spätestens jetzt zeigt sich, dass die blumigen Ankündigungen der Vonovia-Spitze im Zuge der Übernahme der Deutsche Wohnen, wonach die Bestandsmieten um nicht mehr als 1 % pro Jahr steigen sollen, nichts als Makulatur sind und Politik und Kartellamt am Nasenring durch die Manege gezogen wurden. Am Ende zahlen alles die Mieterinnen und Mieter, das ist das Geschäftsmodell von Vonovia und Co.“, so Siebenkotten.