Vonovia kontrolliert 61,1 % von Victoria Park

Am 21. Juni 2018 gab die Vonovia SE über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH das Ergebnis des öffentlichen Barangebots an die Aktionäre der Victoria Park AB zur Übernahme aller Aktien der Victoria Park durch die Vonovia Acquisition Holding bekannt. Während der ursprünglichen Annahmefrist haben Aktionäre der Victoria Park das Angebot für rund 63,8 % des Aktienkapitals und 58,7 % aller Stimmrechte der Victoria Park angenommen (auf voll verwässerter Basis und einschließlich der Aktien, für die der Vonovia Call-Optionen eingeräumt wurden). Bereits Mitte Juni hatte die Wohnungsgesellschaft bereits das Überschreiten der Annahmeschwelle von 50% bekannt gegeben.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Vonovia SE

Während der verlängerten Annahmefrist, die am 3. Juli 2018 endete, wurden weitere 1.649.385 Klasse A Aktien, 2.542.719 Klasse B Aktien und 108.891 Vorzugsaktien der Victoria Park angedient. Das entspricht rund 1,7 % des Aktienkapitals und 2,0 % aller Stimmrechte der Victoria Park (auf voll verwässerter Basis). Des Weiteren hat die Vonovia Acquisition Holding zusätzliche Aktien der Victoria Park im Markt erworben.



Dies bedeutet, dass die Vonovia Acquisition Holding insgesamt 35.897.338 Klasse A Aktien, 101.679.569 Klasse B Aktien und 772.063 Vorzugsaktien kontrolliert (inklusive der im Markt bis zum und einschließlich des 4. Juli 2018 erworbenen Aktien). Zusammen mit den Aktien, für die der Vonovia Call-Optionen eingeräumt wurden, entspricht dies rund 66,1 % des Aktienkapitals und 61,1 % aller Stimmrechte der Victoria Park (auf voll verwässerter Basis) (56,2 % und 48,7 % exklusive der Call-Option Aktien).



Vonovia wird die Annahmefrist nicht weiter verlängern. Die Abwicklung des Angebots für die weiteren angedienten Aktien wird voraussichtlich am oder um den 11. Juli 2018 in die Wege geleitet.