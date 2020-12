Vonovia kauft 1.000 Kieler Wohnungen von dänischer H&L Ejendomme

Vonovia übernimmt von der dänischen H&L Ejendomme A/S rund 1.000 Wohnungen in Kiel. Darüber haben beide Parteien heute einen Kaufvertrag geschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die kartellrechtliche Zustimmung erfolgte bereits am 27. November 2020. Der Übergang der Wohnungen ist für den 30. Dezember 2020 vorgesehen.

