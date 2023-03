Vonovia kappt drastisch Dividende

Die Marktlage macht dem Wohnungsriesen zu schaffen. Durch einen zu erwartenden Gewinnrückgang wird die Dividende drastisch gekürzt.

.

Zum Unmut der Aktionäre wurde die Dividende für 2022 auf 0,85 Euro je Aktie fast halbiert. Im Vorjahreszeitraum gab es noch satte 1,66 Euro. „Wir erwarten auf der Ertragsseite weiterhin eine stabile Entwicklung. Allerdings müssen wir die Balance finden zwischen zwei unterschiedlichen Erwartungshaltungen unserer Eigentümer. Eine Gruppe von Aktionären wünscht sich Dividendenkontiunität, eine andere fordert besondere Kapitaldisziplin. Beides ist gleichermaßen wichtig“, sagte Rolf Buch. „Die Entscheidung über die Dividende ist das Vorrecht unserer Aktionärinnen und Aktionären. Wir sind überzeugt, dass unser Vorschlag angemessen ist.“



Die Anteilseignerinnen und Anteilseigner sollen auch in diesem Jahr zwischen einer Aktiendividende und der klassischen Bardividende wählen können. Grundsätzlich halten Vorstand und Aufsichtsrat an der Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von circa 70% des Group FFO nach Minderheiten fest.



Wirtschaftlich konnte sich Vonovia im Geschäftsjahr 2022 trotz herausfordernder Marktbedingungen positiv entwickeln. Die Integration der Deutsche Wohnen hat Vonovia zum Jahresende 2022 erfolgreich abgeschlossen. Die dadurch entstehenden Synergieeffekte werden höher ausfallen als erwartet. Bis 2024 werden sie wie geplant 105 Mio. Euro betragen, ab 2025 werden weitere 30 Mio. Euro p.a. erwartet.



Die Summe der Segmenterlöse stieg im Geschäftsjahr 2022 um 19,9 % auf rund 6,3 Mrd. Euro. Das EBITDA Rental stieg auf 2,2 Mrd. Euro (2021: 1,8 Mrd. Euro). Im selben Zeitraum stieg das gesamte EBITDA um 22,6 % auf rund 2,8 Mrd. Euro (2021: 2,3 Mrd. Euro). Zum Anstieg trugen neben dem Zusammenschluss mit der Deutsche Wohnen auch die Investitionen in Neubau und Bestand bei. Die vier Geschäftsbereiche Einzelverkäufe (Recurring Sales), Development, wohnungsnahe Dienstleistungen (Value-add) und Pflege leisteten einen Beitrag von insgesamt rund 529,6 Mio. Euro (2021: 475,9 Mio. Euro) zum Ergebnis.



Der Group FFO, die wichtigste Kennzahl für die nachhaltige Ertragskraft, ist um 20,1 % auf rund 2,0 Mrd. Euro gestiegen. „Wie bereits im Vorjahr bewegen wir uns beim FFO in der Bandbreite unserer Prognose. Vor dem Hintergrund des herausfordernden Umfelds ist das eine respektable Leistung und ein Beleg für die Resilienz unseres Geschäftsmodells“, sagte Rolf Buch.



Insgesamt stabile Prognose für 2023

Vonovia blickt insgesamt optimistisch in die Zukunft und rechnet damit, dass sich das Marktumfeld für Wohnimmobilien mittelfristig wieder aufhellt. Die strukturellen Treiber auf dem Wohnungsmarkt werden auch weiterhin intakt bleiben. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Stabilität im Interesse aller unserer Anspruchsgruppen beibehalten und positiv einsetzen werden“, sagt Rolf Buch.



Die Nachfrage nach Wohnungen wird auch 2023 weiter steigen, das Marktumfeld bleibt jedoch herausfordernd. Vonovia erwartet eine weitere Steigerung des Umsatzes. Für das Geschäftsjahr prognostiziert Vonovia einen Anstieg der Summe der Segmenterlöse auf 6,40 bis 7,20 Mrd. Euro. Das EBITDA wird voraussichtlich in der Spanne von 2,60 bis 2,85 Mrd. Euro, der FFO in der Spanne von 1,75 bis 1,95 Mrd. Euro liegen. Für das Geschäftssegment Development geht das Unternehmen aufgrund der geringeren Neubauaktivitäten von einem deutlichen Rückgang des EBITDA aus. Für Modernisierung und Neubau wird Vonovia etwa 850 Mio. Euro ausgeben.