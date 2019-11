Die Vonovia hält nach Abschluss des Erwerbs der Blackstone-Aktien und des Kaufs von Aktien am Markt inzwischen 72,3 Prozent der Stimmrechte an dem schwedischen Wohnungsbauunternehmens Hembla. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Dies entspricht laut des Wohnungsunternehmens rund 65 P

[…]