Vonovia gründet Start-up für E-Bikes

Mit der Gründung des konzerneigenen Start-ups Nearbyk bietet Vonovia in ausgewählten Quartieren im Bundesgebiet E-Bikes zum Kauf oder zur Miete sowie Service-Points für die Reparatur und Wartung der Räder an. Rund 16 Monate lang testet das Start-up das Angebot an drei Standorten: Das Eltingviertel in Essen macht den Anfang, es folgen die Hauptstraße in Dresden und die Hamburger Straße in Bremen.

Die neue Marke vereint die englischen Wörter Near (nah) und Bike (Fahrrad) und drückt aus, dass es sich um ein umfangreiches Angebot rund ums Rad gleich in der Nachbarschaft handelt. „Nearbyk ist ein wichtiger Beitrag zur Mobilitäts- und Verkehrswende“, sagt Arnd Fittkau, Chief Rental Officer (CRO) bei Vonovia. „Wir wollen unsere Quartiere sukzessive an die kommunalen Radwegnetze anbinden. Zudem sehen wir bei unseren Kunden eine steigende Nachfrage nach einem solchen Angebot, das die Quartiere noch attraktiver machen wird und eine bezahlbare Mobilitätslösung für alle Interessierten verspricht.“



Im ersten Schritt startet das Start-up mit einer begrenzten Anzahl an E-Bikes in den drei Quartieren, wobei zunächst ein Unisex-City-E-Bike für alle Körpergrößen in zwei verschiedenen Farben angeboten wird.



Das Angebot von Nearbyk soll perspektivisch auf weitere Standorte erweitert und ausgebaut werden. „Mit der Wahl des Wohnortes entscheidet sich immer auch die persönliche Mobilität“, sagt Alexander Weihe, Bereichsleiter Innovation & Business Building.