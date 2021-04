Vonovia forscht doppelt in Bochum

Das Wohnungsunternehmen ist im Stadtteil Weitmar mit zwei Projekten zum Thema „CO2-neutrale Wohnquartiere“ am Start. Ganz in der Nähe der Firmenzentrale eröffnet Vonovia die aus eigenen Mitteln finanzierte Energiezentrale der Zukunft (EZZ), in der innovative Energiesysteme erforscht werden. Darüber hinaus entsteht ein vom Land NRW mit 5,3 Mio. Euro gefördertes klimafreundliches Pilotquartier.

