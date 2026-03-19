Vonovia forciert Wachstum und verschärft Schuldenziele

Vonovia legt für 2025 starke Zahlen vor und sieht sich strategisch auf Kurs. Unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Mucic gewinnt das Geschäftsmodell weiter an Dynamik: Während das Vermietungsgeschäft stabile Cashflows liefert, bauen die Non-Rental-Segmente ihren Beitrag spürbar aus. Parallel treibt das Unternehmen Neubau, Digitalisierung und Effizienzmaßnahmen mit klarem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung voran.

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„Ich bin jetzt seit etwas mehr als zehn Wochen Vorstandsvorsitzender von Vonovia. Mich beeindrucken das einzigartige Geschäftsmodell des Unternehmens, der sehr stabile Wachstumspfad des Vermietungsgeschäfts sowie die Chancen und das Wachstumspotenzial in den Non-Rental-Segmenten. Darin liegen die Stärken von Vonovia. Auf dieser Basis bestätigen wir unsere Prognose für 2026 und unsere Ziele für 2028. Außerdem sehe ich weitere Opportunitäten, die wir nutzen werden. Wir wollen das Wachstum beschleunigen, um zusätzlichen Wert zu schaffen. Dies erfordert auch ambitioniertere Ziele für die Verschuldung“, so Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender von Vonovia.



Bei steigenden Ergebnisbeiträgen in allen Geschäftsbereichen erzielte Vonovia ein Adjusted EBITDA Total von 2.801 Millionen Euro (+6,0 Prozent) und ein Adjusted EBT von 1.904 Millionen Euro (+4,8 Prozent) beziehungsweise 2,29 Euro je Aktie (+3,1 Prozent). Das Vermietungsgeschäft erreichte mit einem organischen Mietwachstum von 4,1 Prozent (davon 2,6 Prozent auf Basis der Mietspiegel und 1,5 Prozent aus Investitionen und Neubau), einer Vermietungsquote von 97,9 Prozent und einer Collection Rate von 99,4 Prozent sehr starke Kennzahlen.



Der Wertzuwachs (ohne Investitionen) beschleunigte sich im zweiten Halbjahr 2025 wie erwartet und lag im Gesamtjahr bei 1,8 Prozent (2024: -1,9 Prozent). Zum 31. Dezember 2025 betrug der Verkehrswert des Immobilienbestands 80,7 Milliarden Euro bei einer Bruttoanfangsrendite von 4,3 Prozent. Der EPRA NTA je Aktie lag bei 46,28 Euro (+2,3 Prozent).



Mit einer Nettoverschuldung/EBITDA von 13,8x (-0,7x), einem Verschuldungsgrad (LTV) von 45,4 Prozent (-40 Basispunkte) und einem Zinsdeckungsgrad (ICR) von 3,8x (+0,1x) verbesserten sich alle wesentlichen Verschuldungskennzahlen gegenüber dem Vorjahr.



Vonovia stellte im Geschäftsjahr 2.090 neue Wohnungen fertig und baut derzeit mehr als 4.200 weitere Einheiten. Das langfristige Neubaupotenzial auf eigenen Grundstücken umfasst rund 65.000 Wohnungen.



Ein Schwerpunkt der kommenden Jahre liegt laut Vonovia auf der Erreichung der Wachstumsziele für 2028. Während die drei Non-Rental-Segmente 2024 noch 10 Prozent zum Adjusted EBITDA Total beitrugen, waren es 2025 bereits 13 Prozent. Für 2026 werden mindestens 15 Prozent erwartet. Bis 2028 soll das Adjusted EBITDA Total zwischen 3,2 und 3,5 Milliarden Euro liegen, wovon 20 bis 25 Prozent aus Non-Rental-Aktivitäten stammen sollen.



Neben den etablierten Geschäftsbereichen sieht der Vorstand zusätzliche Potenziale, insbesondere im Non-Rental-Segment und durch Produktivitätssteigerungen. Die über Jahre aufgebaute Plattform verbindet hohe Servicequalität mit Effizienz und bildet die Grundlage für weiteres Wachstum. Dazu zählen auch Drittmarktaktivitäten, bei denen Vonovia Bestände externer Eigentümer über die eigene Plattform verwaltet.



Darüber hinaus sieht Vonovia erhebliches Potenzial in der stärkeren Nutzung von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, um Prozesse ganzheitlich zu transformieren, Ergebnisse zu verbessern und zusätzliche Kostenvorteile zu realisieren. Die bereits stark digitalisierte Kundenschnittstelle soll zudem für Partner-Ökosysteme und zusätzliche Services genutzt werden.



Das weiterhin anspruchsvolle Zinsumfeld und das Ziel eines hohen einstelligen Ergebniswachstums erfordern ein konsequenteres Vorgehen beim Schuldenabbau. Der Vorstand hat daher strengere Mittelfristziele definiert und strebt bis Ende 2028 folgende Kennzahlen an: Nettoverschuldung/EBITDA unter 12x, LTV rund 40 Prozent und ein Zinsdeckungsgrad von deutlich über 3x.



Die Maßnahmen zielen darauf ab, den bereits laufenden organischen Schuldenabbau über EBITDA-Wachstum und Mietsteigerungen zu beschleunigen. Ergänzend werden verstärkte Verkaufsaktivitäten geprüft, einschließlich möglicher Veräußerungen nicht-strategischer Minderheitsbeteiligungen im In- und Ausland.



Den Aktionären wird auf der Hauptversammlung am 21. Mai eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie (+2,5 Prozent) vorgeschlagen. Gleichzeitig wurde die Dividendenpolitik vereinfacht. „Vonovia verfolgt eine progressive Dividendenpolitik und strebt eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent des Adjusted EBT an. So profitieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre direkt von der kontinuierlichen und stabilen Entwicklung unseres Unternehmens“, so Finanzvorstand Philip Grosse.