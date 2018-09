Vonovia erwirbt vollständige Starwood-Beteiligung an Victoria Park

Die Vonovia SE hat den gesamten Anteil der Starwood Capital Group an der schwedischen Wohnungsgesellschaft Victoria Park AB erworben. Dieser Anteil wird durch eine von Starwood Capital Group kontrollierte Gesellschaft gehalten. Vonovia hat über eine Tochtergesellschaft eine Vereinbarung über den indirekten Erwerb der Starwood-Beteiligung getroffen, welche 27.074.397 Aktien der Klasse A und 32.486.304 Aktien der Klasse B umfasst, wodurch Vonovia die Kontrolle über 81,4% des Aktienkapitals sowie 81,1% aller Stimmrechte an Victoria Park erhält.

Die Übernahme erfolgt zu Bedingungen, die nicht vorteilhafter sind als jener Preis, den Vonovia allen Aktionären der Victoria Park in ihrem am 3. Mai 2018 angekündigten öffentlichen Angebot vorgelegt hatte. Dies wurde durch die schwedische Wertpapierkommission bestätigt (AMN 2018:23). Darüber hinaus hat Vonovia, wie bereits angekündigt und gemäß der im Mai 2018 abgeschlossenen Optionsvereinbarungen, das Recht, aber nicht die Verpflichtung, im Mai 2019 weitere 10,04% der Aktien zu erwerben, die 12,35% der Stimmrechte an Victoria Park entsprechen.



Vonovia hatte ihr öffentliches Barangebot für alle Aktien von Victoria Park am 3. Mai 2018 angekündigt und am 18. Juni 2018 das erfolgreiche Ergebnis des Angebots bekanntgegeben. Vor dem Angebot durch Vonovia hatte eine durch Starwood Capital Group kontrollierte Gesellschaft ein Angebot für Victoria Park abgegeben, was dazu führte, dass Starwood 24,4% des Aktienkapitals und 32,1% der Stimmrechte an Victoria Park hielt.