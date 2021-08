Vonovia erhält grünes Licht von der Bafin

Die Bafin hat die Sperrfrist für ein neues Übernahmeangebot von der Vonovia an die Aktionäre der Deutschen Wohnen aufgehoben. Dies teilte der Bochumer Wohnungskonzern heute mit. Mit der Freigabe kann Vonovia jetzt neuen Anlauf für die Mega-Fusion des Dax-Rivalen nehmen.

.

Am 23. Juni 2021 hatte Vonovia bereits ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen veröffentlicht. Dieses hatte jedoch die Mindestannahmeschwelle von 50 % nicht erreicht [wir berichteten].



Ein erneutes öffentliches Übernahmeangebot ist in einem solchen Fall vor Ablauf eines Jahres nach Ende der Annahmefrist des ersten Übernahmeangebots nur mit der Zustimmung der Zielgesellschaft und einer entsprechenden Befreiung von dieser Sperrfrist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zulässig. Die Deutsche Wohnen hatte ihre Zustimmung im Rahmen des neuen Business Combination Agreements erklärt [wir berichteten].



Nach dem Scheitern hatte Vonovia angekündigt einen weiteren Übernahmeversuch zu starten und die Offerte an die Aktionäre um 1 Euro auf 53 Euro je Aktie erhöht. Dieses bewertet die Deutsche Wohnen insgesamt mit 19 Milliarden Euro, einen Preis, den aber nicht alle als korrekt ansehen. Fondsmanager Michael Muders von der Union Investment, die rund 2,5 Prozent an der Deutschen Wohnen hält, äußerte sich gegenüber Bloomberg kritisch. Auch das neue Angebot entspricht seiner Meinung nach noch immer nicht dem Wert der Deutsche Wohnen. Die Bewertung liege deutlich zu tief, da nach Einschätzung der Union Investment schon der Nettovermögenswert (NAV) des Unternehmens bei etwa 56 Euro je Aktie liege. Vonovia-Chef Rolf Buch sieht dies indes anders. Gegenüber dem Manager Magazin sagt er am Montag, dass das „nicht schiefgehen wird“. Vonovia habe „großzügig gerechnet“. Außerdem hat sich der Konzern inzwischen 30 Prozent der Anteile gesichert.



Mit Blick auf die Bundestagswahl drückt der Bochumer Wohnungskonzern aufs Tempo. Laut Veröffentlichung wird Vonovia die neue Angebotsunterlage sofort bei der Bafin zur Prüfung einreichen und nach entsprechender Gestattung den Aktionären unterbreiten. Läuft alles rund, könnte das neue Angebot den Deutsche Wohnen-Aktionären noch im August vorliegen.